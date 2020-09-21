الصحة العالمية: موقفنا ثابت من انتقال كورونا عبر الهواء

شهد المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، ردا على سؤال حول ما نشره أحد المراكز البحثية الأمريكية، بخصوص انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

وقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن موقف المنظمة لم يتغير بهذا الشأن، وأنها لم تر أي دليل حتى الآن، لكنها على اتصال مع هذا المركز، للحصول ومناقشة ما لديه من معلومات.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، خلال المؤتمر أن وباء كورونا هو أزمة عالمية غير مسبوقة وتتطلب استجابة عالمية غير مسبوقة.

وأضاف، بمقر المنظمة الدولية فى جنيف، أن اقتصار اللقاح على دول معينة لن تؤدي إلا إلى إدامة المرض وإطالة امد التعافي العالمي.

وشدد الدكتور تادروس ادهانوم على ان العمل معا من خلال المنظمة يضمن وصول عادل للجميع إلى اللقاحات المنتظرة، من أجل مصلحة كل بلد للسيطرة على الوباء وتسريع الانتعاش الاقتصادى العالمي.

وأشار مدير عام المنظمة الدولية إلى ان الحكومات ومصنعى اللقاحات التزموا حتى الان بمبلغ 1.4 مليار دولار للبحث والتطوير فى مجال اللقاحات، وأن هناك حاجة ماسة إلى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار أخرى لمواصلة دفع الجهود إلى الأمام بالاضافة الى 300 مليون دولار لتمويل تجربة التضامن الخاصة بالتجارب السريرية التى تشرف عليها المنظمة.

وذكر الدكتور تادروس ادهانوم ان تحالف جافى ومرفق كوفاكس جمعا حوالى 700 مليون دولار من الجهات المانحة السيادية والقطاع الخاص وغيرهما وذلك مقابل هدف اولى يبلغ 2 مليار دولار من التمويل المطلوب بحلول نهاية العام الجارى.

من جانبه قال سيث بيركلى رئيس تحالف اللقاحات العالمى أن 64 من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع قد انضمت إلى جهود المنظمة الرامية لتوفير لقاحات كورونا بينما من المنتظر أن تنضم 38 دولة أخرى، إلى المنظمة خلال الأيام المقبلة.

وذلك مع وجود 92 اقتصادا من الاقتصادات، منخفضة الدخل المؤهلى للحصول على الدعم المالى اللازم لشراء اللقاحات من تحالف اللقاحات العالمى، وأن هذا يعنى أن إجمالي 156 اقتصادا حول العالم الآن تمثل ما يقرب من ثلثى سكان الكوكب ملتزمون الآن أو مؤهلون لتلقى اللقاحات من خلال جهود المنظمة.