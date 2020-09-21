المترو: تعقيم القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة كورونا

أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعيق حركة التشغيل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى أعطال تعمل على زحام المواطنين على أرصفة المحطات.

رئيس شركة المترو: فرق صيانة موزعة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة

وقال الفضالي، لـ"الوطن"، إن هناك فرق صيانة وطوارئ يتم توزيعها يوميا على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمواجهة أى أعطال مفاجئة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث تكدسات على أرصفة المحطات، موضحا أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية بشكل مستمر، مشددا على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالاته الفنية، لتوفير الحماية والآمان لجموع الركاب المسافرين.

وأشار "الفضالي"، إلى أن الشركة تقوم يوميا بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية من تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك وحدات إسعافية متحركة بمختلف المحطات، لعلاج الحالات المرضية الطارئة.

الفضالي: لدينا خطة شاملة لإستقبال العام الدراسي الجديد بتجهيز القطارات وتوفير الفكه

وأضاف رئيس شركة مترو الأنفاق، بأن الشركة لديها خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير الفكة، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز أكشاك بيع تذاكر متنقلة لمواجهة زحام الركاب أمام منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

وأطلقت شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بالمحطات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.