تاج الدين: الأدوية العشبية في حاجة إلى تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الحصة والوقاية، التجارب السريرية للأدوية العشبية، في حاجة إلى فترة طويلة، لتدرس من الناحية الكيميائية وتأثيرها الإيجابي أو السلبي على علاج الفيروس، ودراسة آثارها الجانبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "السماح بهذه التجارب لا يعني السماح لهذه المنتجات بعلاج الفيروس، حيث أنها تعالج أعراضًا، وليس هناك ما يؤكد أنها تعالج أمراضًا، وبالتالي نحن في حاجة إلى بحث علمي موثق لإعلان تأثيراتها".

وتابع: "موافقة منظمة الصحة العالمية على إجراء الاختبارات، لا تعني أنها معترفة بهذه الاختبارات، ولكي نقول إن هذه الأدوية يمكن أن تستخدم في العلاج، يجب أن تعلن جهة علمية نتائج التجربة الإكلينيكية السريرية، وتؤكد أن لها نتائج إيجابية وتنشر في المجلات والمؤتمرات العلمية".

وأكد مستشار الرئيس، على أهمية الحذر والترقب والحيطة والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه المرحلة أو أي مرحلة في المستقبل بسلام: "مازلنا نرصد حالات، ونتابع الموقف حتى تستقر الأمور".