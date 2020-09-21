انهيار عقار في مدينة مغاغة بالمنيا دون إصابات

انهار عقار داخل مدينة مغاغة، اليوم الإثنين، وتبيّن أنه مبني من الطوب اللبن والعروق واللوح، ولم يُسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بانهيار عقار داخل شارع البنك المتفرع من شارع طه حسين بمدينة مغاغة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو مصابين.

وفور وقوع الحادث، انتقلت لجنة الإزالات في مركز مغاغة، إلى موقع الانهيار، وجرى غلق الشارع بمعرفة مسئولي الحي، وإزالة ما تبقى من العقار المنهار.