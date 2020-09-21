عاجل.. وصول جثمان الطفل محمد ضحية التنمر بالمنوفية إلى محافظة المنيا

وصل جثمان الطفل محمد أحمد عبدالعظيم، في مسقط رأس العائلة، مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ويعد الطفل ضحية التنمر على عمل والده "جامع البلاستيك" من القمامة بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته، خاصة والده.

وتعود تقاصيل الواقعة، كما رواها "أحمد عبدالعظيم"، والد الطفل، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى الشهر الماضي، عندما عثر ابنه على زجاجة تحتوي على كمية من البنزين، ألقى بها مجموعة من الأطفال بجوار المنزل.

وأضاف: "خرجت للأطفال وقلت لهم عيب ماتعملوش كده تاني"، واستطرد بقوله: "على العصر قلت لبنتي اطلعي شوفي أخوكي، وعندما خرجت سمعت صراخها، فخرجت لقيت ابني مولع نار" .

وأضاف والد الطفل "محمد": "ماعرفش ليه الأولاد عملوا كدا مع ابني، مفيش خلافات مع أهالي حد منهم، وأنا مقيم في مدينة السادات منذ 11 سنة بدون مشاكل"، مشيرا إلى أنه أسرع بابنه إلى مستشفى السادات، ونظراً لعدم وجود قسم للحروق به تم تحويله إلى المستشفى الجامعي، حيث أبدى الأطباء اهتماماً كبيراً بحالة الطفل.

وتابع الأب قائلاً: "أنا مستغرب جدا من اللي حصل"، موضحا أنه حرر محضراً ضد الأطفال الثلاثة المتهمين بإشعال النار في ابنه، بدائرة مركز شرطة السادات، وأضاف أن ابنه أكد، في أقواله بالمحضر، أن 3 أطفال قاموا بحرقه، بينما جاء في التحريات أن طفلاً واحداً هو من ارتكب الواقعة، وشدد على أن هذه المعلومات غير دقيقة، حيث إن الأطفال الثلاثة شاركوا جميعاً في ارتكاب الجريمة بحق ابنه.