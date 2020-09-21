محامي "طالبة الدقهلية": تناقض أقوال المتهم قبل وبعد DNA إدانة له

قال سيد عبد المنعم، محامي طالبة الدقهلية المجني عليها في قضية إثبات النسب، إن المتهم ارتكب سلسلة من الجرائم الأخرى بحق المجني عليها، مؤكدا أنه من غير المستبعد عنه ارتكاب أي شيء آخر، بعدما ألقى بابنته في الشارع، ورفض الاعتراف بنسبها.

وأضاف عبدالمنعم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بعد قرار حبس المتهم 15 يوما، أن المتهم زعم في تحقيقات النيابة العامة، أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع ما قرره سلفا في تحقيقات النيابة العامة أثناء استجوابه عند أخذ البصمة الوراثية في 17 يوليو 2020، أثناء قرار النائب العام، فقد قرر حينها أنه لا تربطه أي علاقة مع المجني عليها، وقال نصا "أن أمها كانت بتوصيني عليها".

وقال دفاع المجني عليه، أن ذلك يؤكد ويدلل على ارتكابه تلك الواقعة، ولكنه يبحث الآن عن أي مخرج فيظهر ذلك في التناقض الكبير بأقواله، ما يؤكد ثبوت التهمة، على حد قوله.

وأكد أنه بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية "DNA" فقد تساندت وترابطت أدلة الاتهام على المتهم من أدلة فنية متمثلة في تقرير الطبيب الشرعي، وأدلة أقوال الشاهد وأقوال المجني عليها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة أجا الجزئية، أمر اليوم، بتجديد حبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته في الدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نتج عنه حملها وإنجابها طفلة، إلا أنه لم يعترف بالطفلة.

وجاء قرار النيابة بعد وصول التقرير الفني للطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية DNA لكل من المتهم والمجني عليها والطفلة، حيث جاءت النتيجة إيجابية، وثبت أن الطالب هو والد الطفلة.

واستمعت المحكمة إلى شرح للقضية واعتراف المتهم للنيابة بتفاصيل الواقعة، زاعمًا أنه كانت تربطه بالمجني عليها علاقة.

وقال علاء قمر، محامي المتهم، إنه سيستأنف قرار الحبس غدًا، وسيطلب تحديد جلسة أمام غرفة المشورة.

وأضاف قمر لـ"الوطن"، إنه لا داعي لقرار الحبس، خاصة أن القضية مكتملة، بعد وصول تقرير الطب الشرعي عن "البصمة الوراثية" DNA، الذي أثبت أن المتهم هو والد الطفلة، مضيفًا أنه لن يقوم بالطعن في التقرير مطالباً بإحالة القضية للقضاء.

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قراراً بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بطفلة وضعتها طالبة اتهمت زميلها باغتصابها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الدقهلية المغتصبة".

وقالت "أمل"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن مباحث أجا ألقت القبض على المتهم، أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرةً إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، حررت له محضراً اتهمته فيه بتهديدها.