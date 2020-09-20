أحمد الخطيب يكشف سبب تودد تركيا لمصر: أنقرة تحتاج القاهرة لحل مشاكلها

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تركيا تّسعى لبناء علاقات مع مصر من أجل حل مشاكلها، بعد أن أصبحت أنقرة الآن في مرمى نيران الأعداء جميعًا، فتركيا الآن تُعادي الدول العربية الكبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك تُعادي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "الخطيب"، خلال استضافته على شاشة "العربية الحدث" عبر تطبيق "زوم"، أن تركيا هي من تحتاج مصر، وليست القاهرة من تحتاج أنقرة، كما أن قواعد حل الأزمة عند تركيا وليس عند مصر، فإذا أرادت تركيا أن تُبنى علاقات متوازنة وجيدة مع القاهرة، فهي تعلم جيدًا ما الذي يجب أن تفعله لتحقيق ذلك.

وأكد مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن تركيا الآن في أزمة كبيرة، سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا أو أزمة مع جامعة الدول العربية، فضلًا عن أن مصر والسعودية والإمارات يقودون العالم العربي الآن ضد تركيا، موضحًا أن تركيا على يقين أن مصر أحد مفاتيح الحل الكبرى على الأقل في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح أن تركيا حُصرت في شرق البحر المتوسط بعد إبرام مصر اتفاقًا تاريخيًا مع اليونان، كما أن العداء التركي في مصر خلق أزمة داخلية في أنقرة، بعد أن تسائلت الأصوات العاقلة في تركيا عن سبب معاداة أنقرة للقاهرة رغم أن مصر لم تعادِ تركيا ولم تُسئ اليها مطلقًا، كما أن مصر نجحت في أن توقف تركيا في ليبيا بدون أن تطلق رصاصة واحدة وبدون أن تطلق تصريح مسيء واحدا.