خضر: دور مصر الإقليمي يزعج تركيا وقطر.. والجزيرة تحاول الإضرار بسمعتها

قالت الدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام الدولي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة القطرية تروج معلومات مغلوطة حول الوضع في مصر، بسبب غياب المهنية الإعلامية عنها، للتشكيك في مصر ومحاولة الإضرار بسمعتها وزعم أنها دولة تعاني من مشكلات كثيرة واضطرابات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدور الأخطر للجزيرة هو محاولة سحب البساط من تحت قدم مصر، عن طريق نشر بعض التهم والأمور المغلوطة والصور والأخبار والفيديوهات المفبركة، لتقنع الرأي العام بأن هناك العديد من الاضطرابات في البلاد.

وتابعت أن المواطن المصري يمتلك الوعي الكافي الذي يجعله يكتشف فبركة الجزيرة للصور والفيديوهات، وطلبت من المواطن المصري تحري الدقة قبل الاستماع أو مشاهدة أي شيء عبر هذه القناة.

وأردفت، أن مصر تتمتع بدور إقليمي يستفز العديد من الدول المحيطة على رأسها قطر وتركيا، لافتةً إلى أن الشعب المصري ليس مستعدًا لأية محاولة تضر الوطن، وأنه يجب على المصريين أن يقفوا جنبًا إلى جنب لمواجهة الدعوات التخريبية التي تطلقها هذه الجماعة وأعوانها.