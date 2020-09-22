إزاي تعمل فرح بأقل من 10 آلاف جنيه

بعد توقف استمر لمدة 6 أشهر، من تشديد الحكومة المصرية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر مجلس الوزراء بإعادة عودة عمل قاعات الأفراح، اعتبارا من الإثنين الموافق 21 سبتمبر الحالي، لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسماح لحضور 150 فردا فقط.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تكلفة إقامة مناسبات الأفراح بتكلفة لا تتعدى 10 آلاف جنيه، كما يلي:

تكلفة أفراح المنازل

قد يقبل المقبلين على الزواج على تنظيم مناسبة الزفاف في ساحة كبيرة بالمنزل أو بالحديقة الخاصة بالمنزل، من خلال تزيينه بديكور الزفاف، كما يلي:

1. كوشة الزفاف

عند تزيين الكوشة، يتم الاستعانة ببعض أثاث المنزل مثل الراسي الخاصة بالصالون، ووضعهما في المكان المناسب، وتزيينهم والخلفية الخاصة بهم بالبلالين والزينة الخاصة بالزفاف، كـ أشكال لخاتم الجواز أو فوم لشكل عروس وعريس مع كتابة أسماء العروسين، وتتراوح أسعار تزيين الكوشة بين 2500 و4 آلاف جنيه.

2. الطاولات

يمكن تأجير عدد من الطاولات المزينة بالورود والمخصصة للأفراح والمناسبات، وإذا كان عدد الحضور 150 فردا، يمكن تأجير 10 طاولات، ويتراوح سعر تأجير الطاولة الواحدة بين 50 و70 حسب الشكل، وتقترب تكلفة تأجير الطاولات من 1000 جنيه.

3. الكراسي

تتوافر العديد من أشكال كراسي المناسبات، بينها ما هو مغطى بكساء قماش، وبينها المصمم بشكل يجعله ليس بحاجة للكساء، ويتراوح سعر تأجير الكرسي الواحد بين 20 و40 جنيها، وقد يصل سعر تأجير الكراسي بين 3 آلاف و4 آلاف.

4. الإضاءة

تعتمد أجواء المناسبات بشكل كبير على الإضاءة التي تضفي بهجة، وتجعل المناسبة تتميز بطابعها الخاص، ويتراوح أسعار الإضاءة الخفيفة والبسيطة للمناسبات بين 2500 جنيه و 3500 جنيه.

تكلفة أفراح البواخر النيلية

يفضل الكثيرون من محبي الأجواء النيلية، بإقامة المناسبات الخاصة بهم في بواخر صغيرة على النيل، وجاءت أسعار البواخر النيلية والتي تشمل الطاولات والكراسي والإضاءة والدي جي، كالتالي:

100 فرد دون بوفيه: يتراوح أسعار المناسبات في البواخر النيلية لـ100 فرد دون بوفيه بين 3 آلاف و7 آلاف جنيه.

100 فرد بالبوفيه: يتراوح أسعار المناسبات في البواخر النيلية لـ100 فردا بالوفيه بين 3800 و7800 جنيه.

150 فرد دون بوفيه: يتراوح أسعار المناسبات في البواخر النيلية لـ150 فردا دون البوفيه بين 5 آلاف و9 آلاف جنيه.

150 فرد بالبوفيه: يتراوح أسعار المناسبات في البواخر النيلية لـ150 فردا بالبوفيه بين 6 آلاف و10 آلاف جنيه.