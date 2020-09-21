المنشآت الفندقية: الفنادق تبدأ اليوم في استقبال الأفراح ورواد الـ"سبا"

قال علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نحو 700 فندق مصري حصلت على شهادة السلامة الصحية ستبدأ اليوم في استضافة المؤتمرات والندوات والاجتماعات وحفلات الزفاف والأفراح، إضافة إلى عودة الأندية الصحية بالفنادق الـ spa لاستقبال روادها، بعد غياب 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عاقل، لـ"الوطن"، أن كل الأنشطة التى كانت تقام بـالفنادق قبل كورونا عادت بالكامل وفقا لضوابط وأعداد محددة، لافتا إلى أن التزام الفنادق بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتشغيل التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال الفترة الماضية، جعل مجلس الوزراء يعيد تشغيل كل الأنشطة الفندقية مرة أخرى.

وأشار إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت حتى الآن للحصول على شهادة السلامة الصحية بمحافظة البحر الأحمر بلغ 213 فندقا حصل منهم 203 على تلك الشهادة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقدم كل الفنادق بطلبات لإعادة التشغيل، خصوصًا أن هناك طلبات كبيرة من شركات سياحة لتنظيم رحلات لمصر خلال الشهور المقبلة.

وأكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن عودة إقامة الأفراح بالفنادق واستضافة المؤتمرات والاجتماعات، فضلا عن عودة نشاط النادي الصحي ستساعد الفنادق على تحمل تكاليف التشغيل في ظل ضعف الإشغال الفندقي حاليا.

المطاعم لم تستفد من قرار عودة إقامة الأفراح بالمنشآت السياحية

من جانبه قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه رغم تقدم الغرفة بطلب للدكتور خالد العناني وزير السياحة لمد فترة فتح المطاعم السياحية حتى الثانية صباحًا، ومد فتح مسارح المنوعات والملاهي الليلية حتى الصباح، فإنه لم يتم الاستجابة لتلك الطلبات، مشيرا إلى أن المطاعم السياحية لم تستفد من قرار السماح للمنشآت السياحية والفندقية بإقامة الأفراح بالأماكن المفتوحة؛ لأن غالبية المطاعم موجودة أسفل عقارات وبالتالي لا توجد بها أماكن مكشوفة، إضافة إلى أن المطاعم التي لديها أماكن مكشوفة لن تستطيع إقامة أفراح بها؛ لمخالفة ذلك لتعليمات الدفاع المدني وما يسببه من إزعاج وضوضاء للجيران.