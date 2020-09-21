"الشعب يريد إعدام الإخوان" يتصدر "تويتر": في مزبلة التاريخ

تصدر هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي أعرب فيه المعلقون عن غضبهم البالغ والشديد من تصرفات وسياسات جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعوا دومًا لنشر الفوضى والإرهاب في البلاد، فضلًا عن تعطيل مسيرة البناء والتنمية والنهوض التي تقوم بها القيادة السياسية الحكيمة.

وقال أحد المعلقين: "ناس عقولها وقلوبهم سودة وربنا، مينفعش معاهم الكلام دول عايزين إبادة، تحيا مصر، أنتم فى مزبلة التاريخ يا كلاب البنا، مصر دايما ربنا حاميها برئيسها وجيشها وشرطتها يا شوية خونة، لما يبقي خاين قاعد ف بلد تانية يشتم ف مصر وناسها ويقبض بالدولار ويقولي انزل اخربها وولعها يبقى جنسه ايه".

وأضاف آخر: "شعب مصر فاهم وواعي لن ينساق وراء هؤلاء الشرذمة، عارفين إحنا بنتحارب ليه، عشان إحنا على الطريق الصحيح ، هما مش عاوزنها كدة... عاوزين دمار وخراب، بس مصر ربنا حاميها برجالها الشرفاء ، ومهما عملوا مش هيقدروا علينا".