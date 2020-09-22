11 رسالة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشأن التصالح

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء للتيسير على المواطنين بشأن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة فى المدة المتبقية حيث لم يتبقَ سوى 9 أيام على انتهاء المدة التي أقرها رئيس الوزراء بشأن قبول طلبات التصالح.

ووجَّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء باتباع التعليمات الآتية وذلك في إطار توجيهات الدولة لإزالة أي عراقيل تواجه ملف التصالح:

-تسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم.

-توفير وسائل الراحة للمواطنين ( كراسى ومراوح ومبردات مياه).

-مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساء.

- استمرار العمل يومي الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح.

- إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على مراكز خدمة المواطنين.

-زيادة عدد المنافذ والموظفين فى استقبال طلبات التصالح.

-تواجد رؤساء الأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقى طلبات التصالح.

-التأكيد على التزام العاملين والمواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا.

-قبول طلبات تصالح بأى أوراق لحين استكمالها وبت اللجنة فيها.

-حث المواطنين على ضرورة التصالح قبل نهاية الشهر الجارى.

- الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء تتم حاليا وفى وقت سابق.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال اللواء محمود شعراوى إن كل المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .