أشرف حاتم: يمكن تزيين الكمامة بـ"ميكي ماوس" لتشجيع الطفل على ارتدائها

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن حدة فيروس كورونا أصبحت أقل عما كان سابقا، لافتا إلى أن انتقال الفيروس من شخص لآخر يعمل لخفض حدته، كما أن الفيروس لم يشهد تحورا بعد.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يمكن تزيين الكمامة للأطفال بوضع صور لـ"ميكي ماوس" ليكون عامل جذب لارتدائها، موضحا أنه يفضل للأطفال الأكبر من 6 سنوات ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن إصابة الأطفال الأقل من 6 سنوات ستكون خفيفة ولا يوجد بها مشكلة.

وأكد أنه لم يثبت أن الكمامة تشكل خطرا على الأطفال أو الكبار طالما الرئة والتنفس طبيعي، ولكنها تشكل خطرا للأشخاص الذين يمارسون رياضة، "لو أنا بجري جري شديد ولابس كمامة ده ممكن يقلل الأكسجين".