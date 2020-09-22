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حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يتميز بالطموح وحب المغامرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المعرفة يدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط للسفر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر الراحل نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

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