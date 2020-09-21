حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير دائما والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، ولكن مواليد هذا البرج يتصفون بالعصبية الشديدة في أغلب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم ألا تغامر وألا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. كن حريصا وحذرا في أقوالك وفي ردود أفعالك وعليك وادرس جيدا قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.