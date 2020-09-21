حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحوت العديد من الصفات الجيدة، إذ يعرف بأنه إنسان مبدع، حساس، ديناميكي، عاطفي، بديهي، متواضع، رومانسي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمداً فقط على لغة الجسد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك طاقةً ونشاطًا ورغبة في الانفتاح على الأهل والأحباب، والوقت مناسب للسفر أو للتخطيط لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.