حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتميز أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.