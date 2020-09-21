"العليا للفيروسات": أكتر من ربع إصابات كورونا بتيجي بنزلة معوية

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا قلت للغاية في أغسطس الماضي، لكنها زادت مرة أخرى بسبب التراخي في استخدام الكمامات والحصول على العطلات الصيفية في الساحل الشمالي، إلا أن أغلبها بسيطة.

وأضاف حاتم خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أكتر من 25% بتيجي بنزلة معوية عبارة عن مغص وإسهال وحرارة مرتفعة بدرجات بسيطة ليوم أو يومين".

وتابع أن نسبة الوفيات تراجعت بسبب قلة شدة الفيروس، كما أن خبرة الطواقم الطبية زادت فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث جرى استخدام الكورتيزون في علاج الحالات الشديدة والحالات المتوسطة، كما جرى تطوير بروتوكول العلاج.

وحول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، قال: "لو حصلت هتيجي مع موسم الإنفلونزا بداية من الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر حتى نهاية أول فبراير، والخوف من حدوث إصابة مشتركة بين الانفلونزا الموسمية وكورونا".