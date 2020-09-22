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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء بداخله شخصتين مختلفتين أحيانا يحب المرح، وأحيانا يُفضل الإنطواء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيدا مع من تحب، ولا تستسلم لمشاعر وانفعالات سلبية فالساعة ساعة العقل فلا تتحرك بدون تفكير.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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