الفقي يعدد إنجازات السيسي اقتصاديا: 30 يونيو انتزعت الدولة من أهل الشر

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن ثورة 30 يونيو 2013، انتزعت مصر من جماعات الإرهاب والضلال، "نرى حولنا الدول التي مازالت تعاني من اختطاف الدول مثل سوريا واليمن وليبيا"، موضحًا أن الجميع يلمس الاستقرار الأمني والسياسي في مصر حاليا.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الجيش المصري حقق الأمن والأمان للوطن، وأصبح الشعب المصري يشعر بالأمل، والدليل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أخذته الدولة على عاتقها منذ نوفمبر 2016، أتى بثماره وجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

وأشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إلى أنه يكفي الإشارة في وسائل الإعلام الدولية، أن الاقتصاد المصري جاء بمعدلات نمو موجبة، ومعدلات البطالة يتم احتواؤها، فضلًا عن الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن سعر صرف الجنيه المصري يتعافى واحتواء الدين العام.

وتابع: "هذه المؤشرات تعطي لنا جميعا أن الاقتصاد أصبح أكثر صلابة، كما أن هناك برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعم شبكة الأمان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع مرتبات غير القادرين، سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومة".

وأشاد ببناء طرق ومحطات طاقة وصرف، فضلًا عن المدن الجديدة التي لا تقتصر على الأغنياء فقط ولكن هناك مدن للإسكان الاجتماعي المتوسط أيضا لمتوسطي الدخل، وأنجزت الدولة مؤخرا مدنا جديدة للخروج من الوادي الضيق وعلاج التكدسات والبناء على الأراضي الزراعية.