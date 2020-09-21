محامي الأخ غير الشقيق لهيثم زكي يتلقى دعوة للاجتماع مع وزيرة الثقافة

كشف بلال عبدالغني محامي رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بأنه تلقى اتصالا من مكتب وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، لكي يتم التحدث بشأن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.

وأوضح بلال لـ"الوطن"، أن المقابلة ستتم خلال الساعات المقبلة، لكي يتم الكشف عن المقتنيات التى سيتم تسليمها للوزارة.

وأكد "عبدالغني" أن قائمة الممتلكات التي انتقلت لـ"رامي" كونه الوريث الوحيد، تضم شقة الهرم، التي كانت المكتب الخاص بشركة إنتاج أحمد زكي، ومساحتها 156 مترا مربعاً: "هذه الشقة مُغلقة منذ 20 عاماً تقريباً، أي قبل وفاة أحمد زكي بـ5 أعوام، وتمّ فتحها للمرة الأولى شهر ديسمبر الماضي، وبيعت مؤخراً مقابل 850 ألف جنيه دون المقتنيات"، موضحا أنَّ المكتب كانت به مجموعة من المقتنيات والمنقولات، وتمّ التحفظ عليها في غرفة خاصة.