مستشفيان إسرائيليان يعلنان امتلاء أقسام كورونا بالكامل

أعلن مستشفيان إسرائيليان غلق أبوابهما أمام المصابين الجدد بكورونا "كوفيد-19"، بسبب امتلاء أقسامها الخاصة بعلاج المصابين بالفيروس بالكامل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن مركزي "شعاري تسيديك" في القدس و"أسوتا" في أسدود أعلنا، اليوم، أنهما لن يستقبلا بعد الآن مرضى كورونا لأن أقسام كورونا فيها ممتلئة بالكامل.

وكشف متحدث باسم مركز "حاييم شيبا" الطبي في إسرائيل، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن المركز يقدم حاليا العلاج لـ 70 مصابا بمرض "كوفيد-19"، وأكثر من 30 منهم في حالة حرجة.

وأكد المتحدث أن أقسام المركز المختلفة تسع لاستقبال مئات المصابين عند الضرورة، مضيفا أن قسما إضافيا تم تحضيره تحت الأرض ليعمل في فصل الشتاء.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم، عن تسجيل وفاة واحدة و2568 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1260 وفاة و188760 إصابة، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول، عن تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت حصيلة الوفيات هناك جراء الوباء ارتفاعا غير مسبوق.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية في تقرير نشرته مساء السبت أنها رصدت 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل. بينما توفي 30 مريضا في إسرائيل السبت الماضي جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" (أي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة) ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

وأجرت إسرائيل السبت الماضي نحو 54 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج نحو تسعة بالمائة منها إيجابية.

وتتصدر القدس بشقيها الغربي والشرقي قائمة المدن الأكثر تضررا بكورونا، بـ5911 إصابة مؤكدة. ويأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري في إسرائيل في محاولة لكبح جماح الجائحة.