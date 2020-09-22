رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية والثقة في النفس ويساعدك على التأثير فيمن حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي