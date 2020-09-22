حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية والثقة في النفس ويساعدك على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.