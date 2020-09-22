انطلاق "ذا فويس سينيور" 10 أكتوبر المقبل

أعلنت قناة "إم بي سي"، عبر صفحتها الخاصة على السوشيال ميديا، موعد عرض أول موسم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور"والمقرر انطلاقه 10 أكتوبر المقبل.

وكان من المفترض أن يتم بدء أولى حلقات البرنامج مع بداية الشهر الحالي، ولكن تم التأجيل بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وتتشكل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، من نجوم الفن في العالم العربي، سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، لافتين إلى أن الجديد الذي ينطلق العام الجديد هو "ذا فويس سينيور" الذي يستهدف شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.