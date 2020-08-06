انطلاق "ذا فويس سينيور" الشهر المقبل

أعلنت قناة "إم بي سي" عبر صفحتها الخاصة على السوشيال ميديا، موعد عرض أول موسم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور" وهو سبتمبر المقبل.

لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، وهم سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، لافتين إلى أن الجديد الذي ينطلق العام الجديد هو "ذا فويس سينيور" الذي يستهدف شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.