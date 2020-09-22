منها تقديم أصل الوثيقة.. إجراءات تصحيح البيانات بمصلحة الأحوال المدنية

تستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات اللازمة لتصحيح البيانات في أوراق الأحوال المدنية، وفقا لما قاله المحامي محمد على، المتخصص في قضايا الأحوال المدنية في حديثه لها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية

يقول "علي" إن قطاع الأحوال المدنية وضع عددا من الخطوات، بشأن التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية، وهي:

ـ يجوز تغيير أو تصحيح الاسم في كل من شهادات الميلاد، الوفاة، أو قيد الأسرة، وذلك من خلال تقديم النموذج "80"، وطابع شرطة، إلى السجل المدني المختص بالقيد الأصلي المطلوب التصحيح به.

ـ يجوز تصحيح الأخطاء المادية بمراكز المعلومات والإصدار، وذلك من خلال تقديم المستندات المؤيدة للتصحيح، أو من خلال استخدام البيانات المسجلة بقوائم البيانات.

ـ تقديم شهادة الميلاد الأصلية لمقدم الطلب، وثيقة زواج الوالدين، شهادة ميلاد الأب، أو شهادة ميلاد 2 من الأخوة الأشقاء.

ـ في حالة تصحيح شهادة الوفاة، فتقدم شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد، قيد الأسرة، ووثيقة زواج الوالدين.

ـ أما في حالة تصحيح قيود الزواج والطلاق، يقدم أصل مستند الزواج أو الطلاق، لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي.

ـ لتصحيح أصل وثيقة الزواج أو الطلاق، يتم ذلك من خلال حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.