 جهود الأحوال المدنية خلال شهر يونيو 

فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة.. فقد أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية ، فى مجال إصدار البطاقات والشهادت والوثائق المميكنة وكذا فى مكافحة الجريمة خلال شهر يونيو الماضى عن الآتى:

فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار وتجديد عدد (1202184) بطاقة رقم قومى.

فى مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار شهادات ميلاد لعدد (2311566 شخص) وإصدار (عدد 78267 قيد عائلى).

فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد (2045 شهادة قيد وقائع ميلاد أول مرة – عدد 286 شهادة ساقط قيد ميلاد – عدد 28 شهادة ساقط قيد وفــاة – عدد 320 شهادة قيد وقائع الزواج – عدد 273 شهادة قرار تصحيح – عدد 6824 وثيقة مترجمة).

فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات : أسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالقطاع عن ضبط عدد (3226) قضية أبرزها (تزوير مستندات – تشكيلات عصابية -إغفال بيانات – إنتحالات – قضايا أخرى..) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حده.