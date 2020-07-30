8 خدمات إلكترونية تتيحها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين.. تعرف عليها

يتيح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين 8 خدمات إلكترونية، يمكن الحصول عليها دون الذهاب إلى المصلحة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية الخدمات الإلكترونية التي يتيحها قطاع الأحوال المدنية، وفقا لما أعلنه، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الإلكترونية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية

_ استخراج شهادة الميلاد أول مرة.

_ استخراج صورة شهادة قيد شهادة ميلاد لأول مرة مميكنة.

_ استخراج وثيقة زواج.

_ استخراج وثيقة طلاق.

_ استخراج قيد وفاة.

_ استخراج بطاقة رقم قومي.

_ استخراج قيد عائلي مطبوع مميكن سابقا.

_ استخراج قيد فردي.

_ خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

_ خدمة كبار السن.

يأتي ذلك فى إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية ونحو تنفيذ سياسة الحكومة - بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصولعلى الخدمات الحكومية - ومع بدايات العام الجديد 2019 بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الالكترونية والتى تهدف الىتقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال الى مقر الجهاز الحكومي.

وتأتي الخدمات تنفيذا للمنظومة التى تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطى والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع إدارات الوزارة لاسيما فى مجال الخدمات.