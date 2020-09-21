كفر الشيخ تشكل مركز ازمات لمواجهة تحذيرات الفيضان

قالت مصادر بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى عقد اجتماعاً تنسيقياً بين رؤساء المدن وخاصة الساحلية كـ" دسوق، فوه ومطوبس"، والمتوقع حدوث فيضان بها وفقاً لتحذير وزارة الري، وذلك لمواجهة الأزمة، مضيفاً أنه جرى تشكيل مركز أزمات لمواجهة تلك التحذيرات ووضع سيناريوهات الإغاثة التي سيجرى العمل بها حال تعرض المحافظة لفيضانات محتملة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الوطن"، أنه جرى التنسيق مع كافة جهات المحافظة وخاصة مديرية الري، بمتابعة منسوب مياه النيل، بالأماكن المتوقع حدوث فيضانات بها، فضلاً عن توجيه التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتموين، بإعداد أماكن الإيواء وتوفير الاحتياجات اللازمة تحسباً لأي طارئ قد يحدث.

أوضح المصدر أن اللواء جماغل نور الدين، محافظ الأقليم، وجه باتخاذ الاجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة.

وتابع أنه طُلب من رؤساء المدن بعمل سيناريو لمواجهة الكوارث وإدارة حقيقية للأزمة والطوارئ، بالإضافة إلى اختيار أنسب أساليب التعامل مع التهديدات وكيفية مجابهتها، والاستعداد للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، مع اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.