محاضر جماعية تتهم شركة تسويق إلكتروني بـ"النصب" في كفر الشيخ

قام عدد من المواطنين في محافظة كفر الشيخ بتحرير بلاغات جماعية، ضد مسئولي إحدى شركات التسويق الإلكتروني بمدينة كفر الشيخ، يتهمونهم فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بدون وجه حق.

وأكد المواطنون، في بلاغاتهم ضد 3 مسئولين بشركة التسويق الإلكتروني، والتي بلغ عددها 18 محضراً، بينها 5 بلاغات في مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن، و9 بلاغات بمركز شرطة كفر الشيخ، أن المشكو في حقهم أوهموهم بشراء أسهم من المنتجات المعروضة للتسويق، مقابل الحصول على مبالغ مالية كأرباح شهرية.

وتبين من المحاضر الـ18 أن قيمة السهم 45 ألف جنيه، عبارة عن منتجات يجرى شراؤها من الشركة التي يسوقون منتجاتها إلكترونياً، مقابل الحصول على مبلغ 400 دولار قيمة أرباح من المنتجات ذاتها، عندما يجري شراؤها عن طريقهم من أشخاص آخرين بمعرفتهم.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.