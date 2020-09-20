كفر الشيخ: تلقي 53 ألفا و721 طلب تصالح فى مخالفات البناء  

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات، وسداد جدية التصالح، وتقنين أوضاعهم قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي طلبات التصالح التي تلقتها أجهزة المحافظة، حتى الآن، يبلغ 53 ألفًا و721 طلب تصالح.

وقال "نورالدين" إن قانون التصالح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب، والحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين، للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار إلى استمرار العمل بالمواقع الخدمية والجهات الـ3 بمحافظة كفرالشيخ، وهي المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع محليات من هـنا، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم.