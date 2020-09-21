محافظ كفر الشيخ: تحرير 47 محضرا متنوعا وضبط 3 مصانع مخالفة

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، حملات تفتيشية مكبرة، والمشكلة بناءَ علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، بالتعاون مع مديرية التموين بكفر لشيخ، وبالتنسيق والاشتراك مع جميع الجهات الرقابية بالمحافظة، كما تلقى الفرع 437 شكوى، تم التفاعل معها.

تمكنت الحملات في مدن ومراكز بيلا، ومطوبس، وسيدي سالم، ودسوق، والحامول، وقلين، وكفر الشيخ، من تحرير 47 محضرا، فتم ضبط 3 مصانع مراتب بدون ترخيص، يقومون بتصنيع المراتب الفيبر مستخدمين علامات تجارية غير مسجلة، ومزيفة بالمخالفة للقانون ويصدرون شهادات ضمان، لإيهام وتضليل المستهلكين علي خلاف الحقيقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الإعلانات المضللة.

وتمكنت الحملات من ضبط مصنع لتعبئة وتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بقرية صالح، إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الحامول، لاستخدامه علامات تجارية غير مسجلة ومزيفة بالمخالفة للقانون، وضبط محل بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم والاحالة للنيابة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتجميع الفلاتر بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية وقطع غيار مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال فلاتر تنقية ومعالجة المياه.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص يقوم بتصنيع الكمامات الطبية مقلداََ علامات تجارية بالمخالفة للقانون، وضبط أحد الأشخاص يقوم ببيع مستحضرات التجميل والعطور بدون ترخيص، وضبط مصنع منظفات (بير السلم) بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمنظفات.

وتمكنت من حملة ضبط أحد محال بيع قطع الغيار بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال قطع الغيار واكسسوارات السيارات، وضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص، وضبط ماركت يقوم بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وضبط مصنع حلويات يقوم باستخدام علامات تجارية مقلدة ومزيفة لتضليل المستهلك، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك المثلجة المنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الأغذية.

كما تمكنت الحملات من 20 محضرا، لعدم الإعلان عن الأسعار، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الاحتكار والبيع بأزيد من السعر المقرر، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الاوكازيون بدون ترخيص، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال الإعلان عن الاوكازيون، وتحرير محضرين لعدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك في مجال إصدار فواتير شراء للمستهلك.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات الصحية، وضبط محل بقالة يستخدم الأكياس السوداء التي تحتوي علي مادة الرصاص، ويقوم بتعبئة السلع الغذائية بها.