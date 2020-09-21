أديب عن حصار "مدينة الإنتاج": حازم أبوإسماعيل كان واقف بالسيوف

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية دشنت هاشتاجًا لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث في فترة حكم الإخوان.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا كنت جوه المدينة، وحازم صلاح أبوإسماعيل كان واقف بره بسافوريا، وكل واحد من حازمون ماسك سيف، وكانوا بيدبحوا عجول وعاملين حصار للمدينة، وكنا بنط فوق السور عشان نعمل البرنامج".

وتابع: "مرة حازم كان مستنيني بسافوريا، وعملوا حمامات بره، وكلمت حازم في التليفون، قلت له أنت عاوز إيه.. وفي مرة اقتحموا المدينة ودوروا علينا ومحدش لقانا".

وأوضح: "الإخوان مش طايقين الإعلام، وأنا عمري ما قلت دمروا الجزيرة ولا أحرقوها، لأنهم مدنيين، وكون إنهم خونة أو عملاء فده موضوع تاني"، وتساءل أديب عن كيفية سماح إدارة تويتر برواج هذا الهاشتاج: "هو تويتر ده مفيهوش حد بيعرف عربي؟!".