الري: من الصعب تكرار سيول الدول المجاورة في مصر

أكدت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، أن ما حدث في الدول المجاورة من سيول وفيضانات، من الصعب تكراره في مصر، في ظل الاستعدادات الكبيرة من أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن الاختلافات العديدة بين مصر والدول المجاورة لها.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن ما حدث في الدول المجاورة، يعود لعدة أسباب منها طبيعة التربة، والتعديات الكبيرة على المجرى المائي هناك، والمياه الكبيرة التي تسقط على الأراضي هناك، ما تؤدي إلى سيول.

وتابعت أن مصر تنجح في إدارة مياه الفيضانات بشكل كبير، من خلال شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع، وتضع أكثر من سيناريو من أجل حماية الدولة قدر المستطاع من الفيضانات خلال الفترة المقبلة، من خلال السيناريوهات المختلفة، مع وضع خطط طوارئ لكل سيناريو من السيناريوهات.