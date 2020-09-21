الري: نجحنا في إزالة 56 حالة تعدي طرح النهر ونحرص على حماية المواطن

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن توجيه الوزارة لبعض الأهالي تحذيرا لإخلاء المنازل خوفا عليهم، جاء للأهالي الذين يعيشون في أراضي طرح النهر، وهي أراض داخل جزر في النيل، أو أراض ملاصقة للنيل نفسه.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تعمل على التخلص من التعديات خلال الفترة الماضية، حيث نجحت في إزالة 56 ألف حالة تعدي طرح النهرمن زراعات ومبان وغيرهما، مشددا على أن الدولة تحرص على حماية المواطن في المقام الأول، لأن التواجد في هذا المكان ضرر كبير عليه.

وأشار إلى ان تحذير الوزارة لبعض المواطنين، جاء للمواطنين الذين يتواجدون في أراضي طرح النهر، من أجل أن يتخذوا الحذر من مياه الفيضان، وليس لكل أو عامة المواطنين.

وأوضح أن مصر في مرحلة الفيضان، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وحتى نهاية أكتوبر، ويتم التعامل معها من خلال حجزها عند السد العالي، ومن ثم التعامل معها وإدارتها بشكل جيد للاستفادة منها، خلال الفترة الماضية الفيضان كان في أعلى معدلاته ومبشرا، وكان هناك فرصة مميزة نستفيد منها في غسل النهر، وتحسين نوعية المياه وغيرها من الفوائد.