الري: السد العالي حمى مصر ولولاه لتعرضنا لفيضانات

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، إنّ السد العالي حمى مصر، ويجب أن نحافظ عليه بأقصى ذرة في كل مواطن مصري، متابعا: "لولا السد العالي لتعرضت مصر لفيضان، ونحن نستعد لأي فيضان بصرف المياه اللازمة خلف السد لغسيل النهر والتخلص من الأمونيا والتلوث".

وأضاف خالد، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ هناك إدارة أزمة منعقدة باستمرار في هيئة السد العالي لمواجهة أي أزمة قد تطرأ، متمنيا أن يمر الموسم بخير، وعندما يمر نصف شهر أكتوبر سنطمئن بشكل كبير.

وتابع: "نعمل على مدار الساعة، وفيما يتعلق بمميزات المشروع القومي لتبطين الترع، أكد أنّ مميزات التبطين هو عدالة التوزيع، وتوفير تكاليف الصيانة التي تتكلف مليار جنيه سنويا، فضلا عن توفير فاقد المياه.