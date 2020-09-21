مصادر بـ"التعليم" تفسر سبب زيادة مصروفات رياض الأطفال عن الإعدادية

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، سبب ارتفاع مصروفات الطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي المقدرة بـ300 جنيه، عن مصروفات الطلاب من 4 إبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، بسبب نظام التعليم الجديد، الذي يخضع له طلاب المرحلة الأولى، وتكلفته، فضلاً عن حضورهم عدد أيام أكبر في المدرسة.

وفسرت المصادر، مصروفات الطلاب في المرحلة الثانية والتعليم الفني، أن الطلاب حصلوا على تابلت من الوزارة، إلى أنهم ضمن خطة التعليم الجديد، الذي تنفق عليه الدولة أموال طائلة، خصوصا أن هؤلاء الطلاب، حصلوا على "تابلت"، قيمة التابلت الواحد 5 آلاف جنيه، دون أن يتكلفوا شيء.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/ 2021.

وحظر الوزير، تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية، على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار، أن تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

واشتمل القرار على بيان بالرسوم المقررة بقوانين، ومنها 3 جنيه للمرحلة الابتدائية و2 جنيه للمرحلة الإعدادية و3 جنيه للمرحلة الثانوية لصالح نقابة المهن التعليمية، وجنيه لكلا من رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية و2 جنيه للثانوية لصالح وزارة الشباب والرياضة، و4 جنيه من المرحلة الثانوية كرسم إضافي عند التقدم لأول مرة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و12 جنيهاً لطلاب كل المراحل صالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، و5 جنيهات من كل المراحل لصندوق تكريم الشهداء.

تضمن القرار سداد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

واشتمل القرار على تحصيل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم المقررة بقوانين المذكورة سابقاً، ومقابل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية.