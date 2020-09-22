سمير غانم عن شائعات مرضه: دلال نفت رغم انشغالها

قال الفنان سمير غانم إن حالته الصحية جيدة، وقام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالاطمئنان عليه، مؤكدًا أن زوجته الفنان دلال عبدالعزيز ردت بالنفي على شائعة تعرضه لوعكة صحية رغم انشغالها بعدد من الأعمال.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الفنان شخص عادي مثل أي شخص معرض للمرض، واصفا شائعة مرضه "حمل كاذب".

وأشار غانم إلى ارتباطه بالأطفال ولديه حفيدة وحيدة.