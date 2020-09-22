سمير غانم يكشف حالته الصحية: "سني مش صغير.. بس ربنا مديني قوة"

أعرب الفنان سمير غانم، عن انزعاجه الشديد من الأخبار التي تتناول حالته الصحية، كونها تُسبب إزعاج لمعجبيه ومحبيه، موضحا أنه بصحة جيدة "حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا.. وأنا لو رحت أخلع ضرسى، وواحد شافنى يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته".

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الحمد الله سني مش صغير، بس ربنا مدينى قوة"، موضحًا أن أكبر ثروة لدى أى فنان هو حب الناس له، وأنه حريص بشدة عليهم.

وأوضح أنه لا يحبذ الرد على الشائعات، التى تقول أنه مريض بشدة، وعلى وشك الموت، "أنا مبردش وزوجتى دلال عبدالعزيز، هى اللى اتهرت مكالمات عندما تنشر هذه الأخبار.. لكن أنا اللى بيسألنى أقوله ده حمل كاذب".