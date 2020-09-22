"روتانا" تعلن تقليل عدد الحضور في حفلات اليوم الوطني الـ90 بالسعودية

أعلنت قناة روتانا تقليل عدد حضور احتفالات اليوم الوطني الـ90 للسعودية والذي يحييه عدد من كبار المطربين العرب وتنطلق الفعاليات مساء أمس وتستمر 5 أيام.

وكتبت "روتانا" خلال بيان: "توضيح مهم، بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصا منا على سلامة جمهورنا الحبيب فقد تقرر تقليص عدد الحضور لحفلات اليوم الوطني 90‬⁩ ونتمنى السلامة للجميع وكل عام وبلادنا الغالية بخير ورفعة ملاحظة سيتم إعادة المبالغ المحصلة لقيمة التذاكر وفقا للطرق التي تم الدفع بها".

يشارك في الحفلات نخبة كبيرة من كبار مطربين الوطن العربي عمرو دياب، أنغام، محمد عبده، حسين الجسمي، أحلام وغيرهم.