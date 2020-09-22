إسعاد يونس: مش عارفة أستضيف أشرف عبدالباقي بسبب ارتباطاته.. فنان شامل

أعربت الفنانة إسعاد يونس، عن سعادتها باستضافتها الفنان أشرف عبد الباقي، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، فذكرت أنها كانت تنوي استضافته منذ بدء البرنامج في عام 2014، لكنها عندما تتواصل معه تجد أن لديه ارتباطات كثيرة ومشغول.

وأضافت "يونس": "كل ما أجي أتواصل معاه ألقى عنده ارتباطات، مرة يكون مرتبط بتصوير، ومرة أخرى بالمسرح، ومرة أخرى في دبي، لحد ما عرفت أتواصل معاه وسجلت حلقة اليوم، وعرضت القناة فقرة وثائقية عن الفنان أشرف عبدالباقي ابن حدائق القبة خريج تجارة عين شمس الذي بدأ حياته في مصنع للديكورات ثم دخل بعدها المعهد عالي للفنون المسرحية".

وأوضحت صاحبة السعادة أن أشرف عبدالباقي قدم 182 عملا فنيا من بينها 152 فيلما مثل "سمك لبن تمر هندي" و"أريد خلعا" و"على جنب يسطا" أما بالنسبة للمسلسلات فقدم "راجل و6 ستات" في 10 مواسم، و"مش ألف ليلة"، كما لديه برامج "قهوة أشرف" و"دارك"، وأنتج وكتب أعمالا فنية وأخرج وغنى ومثل فهو فنان شامل.

وذكرت الإعلامية، أنها ذهبت عام 1986 لمشاهدة مسرحية في مسرح الجلاء في شارع عماد الدين، وهي مسرحية "خشب الورد" وشارك فيها محمود عبدالعزيز وإلهام شاهين وكان دوره فيها عسكري ويردد فيها جملة "عايز لوا"، وكان هاني مطاوع مخرج المسرحية طلبه للمشاركة في المسرحية وجمعه مشهد مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي ويدخل عبد الباقي حزينا فيقول له مدبولي "لماذا أنت حزين" وقاما بالارتجال إلى أن وصل المشهد من 10 دقائق فقط إلى 45 دقيقة.