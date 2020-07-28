فيديو: أشرف عبد الباقي ينشر كواليس مسرحية "صباحية مباركة"

نشر الفنان أشرف عبد الباقي مقطع فيديو من كواليس مسرحية "صباحية مباركة" والتي من المنتظر عرضها بدء من 6 أغسطس المقبل.

من بروفات مسرحية "صباحية مباركة" ????مستنيينكم أيام ٧،٦ و ٨ أغسطس علي مسرح جراند نايل تاورز. لحجز التذاكر : https://www.ticketsmarche.com/sabaheya-mubarka-ya-arees-play_se_2229.html Posted by ‎مسرح مصر للعرائس - Theater Misr Puppets‎ on Tuesday, July 28, 2020

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.