رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو: أشرف عبد الباقي ينشر كواليس مسرحية "صباحية مباركة"

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:55 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مسرحية صباحية مباركة

مسرحية صباحية مباركة

نشر الفنان أشرف عبد الباقي مقطع فيديو من كواليس مسرحية "صباحية مباركة" والتي من المنتظر عرضها بدء من 6 أغسطس المقبل. 

من بروفات مسرحية "صباحية مباركة" ????مستنيينكم أيام ٧،٦ و ٨ أغسطس علي مسرح جراند نايل تاورز. لحجز التذاكر : https://www.ticketsmarche.com/sabaheya-mubarka-ya-arees-play_se_2229.html

Posted by ‎مسرح مصر للعرائس - Theater Misr Puppets‎ on Tuesday, July 28, 2020

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.

اقرأ المزيد:

أشرف عبدالباقي يعلن موعد انطلاق عرض "صباحية مباركة"

علي ربيع يستعد لمسرحية "صباحية مباركة يا عريس" من إخراج أشرف عبدالباقي

أشرف عبدالباقي يعلن "صباحية مباركة" عرض عيد الأضحى

أوس أوس يعود لنشاطه الفني بعد وفاة ابنه ويبدأ بروفات "صباحية مباركة"

حسام داغر عن مسرحية "صباحية مباركة": "مستنيكم في العيد"