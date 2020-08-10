صور.. أشرف عبد الباقي سعيد بردود أفعال "صباحية مباركة"

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بردود الفعل تجاه عرض مسرحية "صباحية مباركة".

وعلق عبدالباقي عبر توتير، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في أول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم وسنفتح أيام 13، 14و 15 أغسطس على مسرح جراند نايل تاورز.

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.