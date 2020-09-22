الخطيب: قطر لديها مشكلة مع مصر العظمى وتحتاج لـ500 سنة لتشوه أم الدنيا

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن، أن هناك صعوبة في فهم ما تريده جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الخطيب خلال لقائه مع برنامج "مساء الخير" المذاع عبر فضائية "مي سات"، إن تنظيم الإخوان ورقة فاعلة لكل من يريد أن يدفع لهم، لافتًا إلى أن تركيا تستخدم تنظيم الإخوان للعب مع الاتحاد الأوروبي واستفزاز الدول العربية لإقامة ثورات في الداخل وتأجيج الصراعات والفتن والحروب والقتل وتقضي على المجتمعات الآمنة، مشيرًا إلى أن هذه هي الوظيفة الرئيسية لتنظيم الإخوان.

وأوضح الخطيب أن تنظيم الإخوان يستطيع تفتيت دول ومحاربة الجيوش وتشريد الملايين، مؤكدًا أن التنظيم قام بذلك بالفعل.

وتحدث الخطيب عن مشاكل قطر مع مصر، مشيرًا إلى أن قطر لديها مشكلتان مع مصر حيث لديها مشكلة مع مصر الدولة العظيمة صاحبة التاريخ والسيادة والتي تعتبر منارة في المنطقة بأبنائها وثقافتها وآدابها، مشيدًا بالأزهر الشريف وكرسي الرسول بطرس الذي تفردت مصر به في الشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر عظيمة في كل شيء وذلك يثير أحقاد البعض.

وتذكر الخطيب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وقوف مصر بجوار بعض الدول وعدم انتظارها المقابل نظيرًا لمواقفها.

وذكر الخطيب عبارات قالها الشيخ زايد آل نهيان والذي وصفه بالرجل العظيم والذي قال: "ما كان عندنا شيء في الستينيات وأواخر الستينيات والمصريين قالوا هنجيب لكم المدرسين وإحنا قولنا لهم مش معانا ورقة ولا قلم والمصريين قالوا لنا هنجيب لكم ورقة وقلم".

وشدد الخطيب على أن مصر وقفت مع الدول العربية بدون انتظار أي شيء ولم تمن عليهم أيضًا، مؤكدًا أن ذلك يثير الأحقاد لدى القطريين: "عندهم حقد دفين على القاهرة وعلى مصر وعلى العقل المصري".

وأشار الخطيب إلى أن قطر تسيء لكل شيء مصري وتحاول أن تهيل التراب على كل القوى الناعمة المصرية وتشويه رموزها في كل الفنون عمدًا، وفي نفس الوقت يستدعوا النماذج التركية لتقديمها للوطن العربي على أنها النماذج المثالية، مشددًا على أن ذلك يعبر عن إفلاسهم، مضيفًا: "بيحارب طواحين الهواء وعايز 500 سنة عشان يشوهوا مصر".

وأكد الخطيب أن القطريين حدثت لديهم مشكلة نفسية بعدما نزل لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في ملعب الدوحة وهو يضع العلم المصري على كتفه.