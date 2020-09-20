أحمد الخطيب: تركيا عرضت تسليم المطلوبين ووقف الحملات ضد مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تركيا عادت مصر منذ سنوات، وهي الآن ترغب في عودة العلاقات مع مصر، موضحًا أن مصر لم تتحرك سواء بشكل سلبي أو إيجابي في هذا الأمر، ولكن تركت القاهرة الدولة التركية لتضع نفسها في الموقع الذي تريد أن تكون فيه.

وأضاف "الخطيب"، خلال استضافته على شاشة "العربية الحدث" عبر تطبيق "زوم"، أن تركيا إذا أرادت أن تكون هناك علاقات طبيعية مع مصر، فعليها أن تقوم بوقف الحملات الإعلامية المضادة للقاهرة يوميًا، فضلًا عن وقف منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن القاهرة تعرف جيدًا أن مصدر تلك المنصات هي أنقرة.

وأشار مدير تحرير جريدة "الوطن"، إلى أنه يجب على أنقرة وقف جلب المعارضين الإجراميين والإرهابيين والمتهمين بتهم إرهاب لدى القاهرة، "تركيا تعرف ذلك جيدًا، مصر لم تعقد سوى لقاء وحيد وهو لقاء أمني وحيد داخل السفارة المصرية في تركيا، وهي أرض مصرية، وتركيا هي التي عرضت تسليم المطلوبين ووقف الحملات الإعلامية وما شابه، مصر تركت لتركيا أن تفعل ذلك دون أن تطلب شيئا".