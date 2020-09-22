"صحة مطروح": 3 حالات كسر في الفقرات من مصابي الملاهي تحتاج إلى عمليات

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم، إن من بين التسعة المصابين فى حادث ملاهى مطروح 3 حالات حرجة مصابين بكسر فى الفقرات يحتاجون إلى عمليات تدخل جراحى لعمل تثبيت الفقرات.

وأضاف "علي"، في تصريح خاص لـ "الوطن": "انتقلنا مع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، فور علمنا بالحادث واستقبلنا الحالات فى قسم الاستقبال والطوارئ، وجارٍ متابعتهم ويوجد منهم 6 حالات مستقرة، وجارٍ خضوعهم للعلاج".

كانت إحدى الألعاب سقطت بالمواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ، ما أدى إلى إصابة 9 أفراد باصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.