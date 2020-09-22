"صحة مطروح": 3 حالات كسر في الفقرات من مصابي الملاهي تحتاج إلى عمليات
كتب:
محمد بخات
03:29 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
بعض من المصابين فى حادث الملاهى داخل قسم الطوارىء بمستشفى مطروح العام
قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم، إن من بين التسعة المصابين فى حادث ملاهى مطروح 3 حالات حرجة مصابين بكسر فى الفقرات يحتاجون إلى عمليات تدخل جراحى لعمل تثبيت الفقرات.
وأضاف "علي"، في تصريح خاص لـ "الوطن": "انتقلنا مع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، فور علمنا بالحادث واستقبلنا الحالات فى قسم الاستقبال والطوارئ، وجارٍ متابعتهم ويوجد منهم 6 حالات مستقرة، وجارٍ خضوعهم للعلاج".
كانت إحدى الألعاب سقطت بالمواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ، ما أدى إلى إصابة 9 أفراد باصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.