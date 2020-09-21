صور.. سقوط أمطار بمدينة النجيلة غرب مطروح

بدأ، منذ قليل، تساقط الأمطار على مدينة النجيلة، التي تقع على بعد 70 كيلومترًا غرب مدينة مرسى مطروح، على طريق السلوم.

ورصدت "الوطن" سقوط الأمطار فى مناطق النجيلة البحرية، والنجيلة القبلية، والمتاني البحرية.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والسيول المحتملة، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة المعنية لمواجهة أي حادث طارئ.

وكلف "شعيب" رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، وجميع الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ، واتخاذ جميع التدابير والإفادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول فى كل مركز تحسباً لأى طارئ.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع مراجعة جميع مخرات السيول على أرض الواقع وعددها 86 مخرًا على مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى عوائق بها، والمرور على غرف صرف الأمطار كل فى نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار فى حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأكد محافظ مطروح أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة، ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.