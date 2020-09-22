عاجل.. صور وأسماء مصابي حادث ملاهي مطروح: بينهم 4 أطفال

تنشر "الوطن" أسماء التسعة المصابين فى حادث ملاهى مطروح، والإصابات التى تعرضوا لها فى الحادث.

والمصابون هم: أمل صلاح الدين عاشور 52 عاما، من الإسكندرية، وأحمد أشرف مصطفى، 10 أعوام، من الإسكندرية، ومريم جرجس ظاهر 15 عاما، من الهرم بالجيزة، ونادين محمد السيد 10 أعوام، من الإسكندرية، ونادية حسنى حسن 39 عاما، من الإسكندرية، ونرمين حسنى حسن 35 عاما، من الإسكندرية، ويوسف محمد السيد، عشر أعوام، من الإسكندرية، ويوسف جرجس ظاهر 11 عاما، من الهرم بالجيزة، ومحمد أشرف عبد الله 23 عاما، من القاهرة.

وقال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، فى تصريح خاص لـ "الوطن" إن جميع المصابين يعانون من اشتباه كسر بالعمود الفقرى نتيجة الهبوط المفاجئ بلعبة الصاروخ بملاهى البوسيت.

كانت إحدى الألعاب سقطت بالمواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ مما أدى إلى إصابة 9 أفراد باصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.