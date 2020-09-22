صور.. ضبط 599 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملة بمدن مطروح

أعلن المهندس سيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح عن ضبط 599 عبوة غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بمدن مطروح.

وقال "أبواليزيد"، إن الحملة بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية "فرع مطروح" لإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ، و بالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

ونفذ الحملة التموينية مفتشى إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بمديرية تموين مطروح، ونجحت فى ضبط عدد 25 خمسة وعشرون مخالفة تموينية بكلا من مدن مرسى مطروح و العلمين و سيدى عبد الرحمن ، و تضمنت مخالفات عرض و بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 599 عبوات كيك وعصير وكاكاو وبسكويت و مخالفات خاصة بالمخابز البلدية " إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و خبز ناقص الوزن ، و عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل ، و عدم نظافة أدوات العجن بالأفران" بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين فى الأغذية ومخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر و مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاه مخالفات أخرى، تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع بالمحلات.

وأكد "أبزاليزيد" أن جميع المحاضر قيدت بأقسام الشرطة المختصة وأخطرنا بها النيابة العامة للنظر والتصرف.