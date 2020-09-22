شكري في "الأمم المتحدة": يجب الابتعاد عن تسييس حقوق الإنسان

دعا السفير سامح شكري وزير الخارجية، إلى تخفيف آثار الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير الملاحي والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الظواهر السلبية للاحتباس الحراري والتصدي لظاهرة ندرة المياه والحفاظ على ظاهرة الأمن الغذائي، مشددًا على ضمان المجاري المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات عن الأحادية والتي تؤثر على المجتمعات التي تعتمد على الإجراءات.

وشدد شكري خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع افتتاح الدورة الـ70 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها ومجابهة التمييز العنصري وتمكين الشباب والمرأة والاستجابة الفعالة للخدمات الصحية والنفاذ للرعاية الصحية الشاملة وإتاحة الهجرة الشرعية والحفاظ على حقوق المهاجرين.

واختتم شكري كلمته بتأكيده أن العبرة في تطوير النظام العالمي على نحو ما يصبو إليه يتوقف على توفير الإرادة السياسية لتنفيذ قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة وإمكانياتها الراهنة والمستقبلية التي تقابل عالمنا اليوم وغدا.